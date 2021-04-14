"Ювентус" хочет обменять Роналду

Криштиано Роналдо невероятно много забивает в 36 лет. Фото: Reuters

"Ювентус" рассматривает вариант с обменом Криштиану Роналду на форвардов ПСЖ Мауро Икарди и 21-летнего Мойзе Кина.

Португалец твердо намерен покинуть Турин, а президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи давно мечтает о его трансфере. По информации AS, "Юве" готов продать Роналду за €25 млн.

В то же время "Ювентус" уже не первый год интересуется Икарди, который проводит 2-й сезон в Париже. Также бьянконери хотят вернуть своего воспитанника Мойзе Кина, выступающего за ПСЖ на правах аренды из "Эвертона".

Кин отлично проявил себя во Франции, забив 18 голов в 37 матчах во всех турнирах. Парижане хочет подписать итальянца на постоянной основе.

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Роналду в нынешнем сезоне сыграл в 37 матчах "Ювентуса", забил 32 мяча и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда со Старой синьорой рассчитан до 2022 года. В этом сезоне "Ювентус" впервые с 2011 года рискует не стать чемпионом. Команда Андреа Пирло отстает от "Интера" на 12 очков за 8 туров до конца чемпионата.