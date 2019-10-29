"Ювентус" готов заплатить 380 млн евро за обладателя Кубка мира

В случае перехода в "Ювентус Килиан Мбаппе может стать самым дорогим игроком мира. Фото: рейтер

Чемпион Италии туринский "Ювентус" готов выложить бешеную сумму ради трансфера Килиан Мбаппе.

"Старая сеньора", может серьезно раскошелиться, чтобы приобрести 20-летнего французского форварда "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Обозреватель"

"Ювентус" готов потратить на молодого француза 380 млн евро, включая самого трансфером и зарплатой игрока. Одним из факторов в пользу возможного перехода называются выступления за итальянский клуб Криштиану Роналду, кумиром которого Мбаппе есть с детства.

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Килиман Мбаппе перешел летом из "Монако" в ПСЖ за 180 млн евро. В 2018 году вместе со сборной Франции выиграл Кубок мира.