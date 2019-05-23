"Ювентус" готов переманить звезду итальянской Серии А

Сергей Милинкович-Савич может стать главным трансфером" Ювентуса "летом.

Туринский "Ювентус" интересуется звездой "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем.

Чемпион Италии хочет усилить состав полузащитником римлян, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Руководство "бьянконери" уже достигло устной договоренности с игроком сборной Сербии. Теперь "Ювентус" должен согласовать детали трансфера с "Лацио". Прошлым летом президент римской команды Клаудио Лотито требовал за серба более 100 млн евро.

Ранее СМИ сватали в "Ювентус" Симоне Индзаги, который сейчас тренирует Милинковича-Савича в "Лацио".

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В этом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 31 матч, в которых забил 5 мячей.