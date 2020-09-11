"Ювентус" договорился о контракте с обладателем Кубка мира

Оливье Жиру 5 лет выступал в АПЛ. Фото: Reuters

Чемпион Италии туринский "Ювентус" договорился о контракте с форвардом "Челси" и сборной Франции 33-летним Оливье Жиру.

В Серии А француз будет выступать в течение 2 лет и будет зарабатывать €4,5 млн за сезон, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Теперь клубам осталось договориться о трансфере игрока. "Челси" рассчитывает получить за Жиру €5 млн.

Таким образом "Ювентус" хочет компенсировать срыв переговоров с форвардом "Барселоны" Луисом Суаресом, который передумал переезжать в Италию.

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В АПЛ Оливье Жиру выступал за "Арсенал" и "Челси". Летом 2018-го стал обладателем Кубка мира в составе сборной Франции.