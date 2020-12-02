"Ювентус" – "Динамо" 3:0 (Второй тайм)

В первом матче "Ювентус" не дал ни одного шанса "Динамо". Фото "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодня киевское "Динамо" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов встретится в Турине с местным "Ювентусом". Фактически, матч не имеет никакого турнирного значения для обеих команд. "Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе весну в Лиге чемпионов. "Динамо" даже в случае победы не сможет себе гарантировать Лигу Европы, потому что все решит последняя игра с "Ференцварошем".

Но "Динамо" есть за что побороться и доказывать. Киевляне могут заработать кругленькую сумму за набранные зачетные баллы. А это - еще и дополнительные очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Добавьте сюда амбиции динамовцев. Ведь "Шахтер" вчера разобрался с самим "Реалом" и претендует на выход в следующий этап, а "Динамо" одну скромную ничью в группе.

Вероятно имеет амбиции и Мирча Луческу, которому может надоесть роль мальчика для битья в группе. Словом интриг и скрытых подводных течений в этом матче хватает. Осталось только дождаться начала игры.

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Тренеры объявили составы команд на сегодняшнюю игру.

"Динамо": Бущан – Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера – Шепелев, Шапаренко, Сидорчук – Родригеш, Цыганков – Вербич.

Запасные: Нещерет, Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Бэлуцэ, Сирота, Андриевский, Клейтон, Супряга, Караваев.

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Бентанкур, Маккенни, Кьеза, Демирал Рэмзи, Роналду, Мората.

Запасные: Пинсольо, Артур, Данило, Куадрадо, Рабьо, Фработта, Да Граса, Драгусин, Портанова, Кулусевски, Бернардески, Дибала

Игра началась!

3 мин. Забрали хозяева мяч и заставляют бегать за ним киевлян.

6 мин. Не спешат форсировать события на поле туринцы. Или динамовцы им этого не дают.

8 мин. Кьеза бьет с рикошетом от Попова и это угловой.

10 мин. Бетанкур сбивает Шапаренко и получает желтую карточку.

14 мин. Кьеза ударил ногой по голове лежащего Миколенко. Некрасиво это.

17 мин. Макенни после углового бил головой с 5 метров, но Бущан потянул. Опасно было.

18 мин. Едва не пропустили киевляне. Опять после углового бил Мората, но Бущан среагировал. Далее отбились защитники.

20 мин. Первый удар киевлян. Родригеш пробил из-за пределов штрафной маданчика, но очень высоко.

21 мин. ГОЛ. Простенький навес с правого фланга, защитники не уследили за Кьезой и удар головой. Бущан пытался спасти ситуацию, но не смог - 1:0.

26 мин. Киевляне перехватили мяч и даже подали простенький угловой, который никакой угрозы воротам "Юве" не таил.

29 мин. Хозяева вернули себе мяч и инициативу.

31 мин. Простили нас туринцы. Сандро обвел двоих в штрафной и выкатил мяч под удар великому и могучему Роналду, но тот изо всех сил влупил в перекладину!

35 мин. Пока только новоиспеченный отец Родригеш играет в "Динамо" на уровне. Остальные как-то трусливо.

38 мин. Завелись киевляне. Такое впечатление будто сейчас создадут голевой момент.

41 мин. И есть голевой момент! И еще какой! Вербич после паса Кенджеры скинул головой под удар Цыганкову. Виктор имел море времени, но пробил точно в лежащего Щенсны. Как жаль!

44 мин. Киевляне запрессинговали хозяев на их половине и отобрали мяч. Могут, когда захотят!

Перерыв. Не все так плохо, скажу я вам. Начали за упокой, а потом поняли, что не так все страшно.

Возобновилась игра.

47 мин. Киевляне снова включают прессинг и получают угловой. Но розыгрыш раз ни к чему не приводит.

50 мин. Родригеш, как медведь, пытался прорваться сквозь лаву защитников, но мяч потерял.

52 мин. Шепелев сдает во втором тайме. Теряет мяч и привозит опасную атаку.

54 мин. Цыганков! Мощно левой выполнил навес, а Щенсны только в последний момент вытягивает мяч в углу ворот. Ох!

56 мин. Роналду отвечает в своем стиле, но Бущан парирует.

58 мин. ГОЛ. Роналду. Очень странный мяч причисляет французский аналог Екатерины Монзуль. Офсайд, кажется был стопроцентный. Но - 2:0.

62 мин. Бернардески и Данило меняют Бонуччи и Рэмзи.

Упорно не показывают итальянские режиссеры гол с офсайдной камеры. Видимо, есть что скрыть.

66 мин. А теперь Мората забивает чисто! 3:0 Кьеза своим проходом сделал гол.

68 мин. Совсем расклеились киевляне. Нужны замены. Несправедливый второй гол их подкосил.

72 мин. Де Пена, Супряга и Гармаш выходят вместо Вербича, Родригеша и Шепелева.

75 мин. Артур и Кулусевски выходят Заметим Кьеза и Бетанкура.

80 мин. Доигрывают матч команды.

84 мин. Караваев выходит вместо Миколенко. А Ледневу, который имел три момента в матче с "Ворсклой", Луческу шанса не дает. Как тут не вспомнить, что Супряга давно на поле.

А что творит Жиру против "Севильи"! Четыре гола кладет. "Челси" побеждает хозяев - 4:0.

90 мин. Комментатор говорит, что попадание в Лигу для "Динамо" важное событие! Слава Богу, что я еще помню поважнее!

90 мин. Шапаренко бьет с штрафной, но Войцех все тянет!