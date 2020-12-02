"Ювентус" – "Динамо" 0:0 (Первый тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 297
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4608
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2700
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Интер" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку
"Интер" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку
"Ювентус" на классе победил "Динамо"
"Ювентус" на классе победил "Динамо"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 297
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4608
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 225
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
среда, 02 декабря 2020 21:00

"Ювентус" – "Динамо" 0:0 (Первый тайм)

  Комментировать
&quot;Ювентус&quot; – &quot;Динамо&quot; 0:0 (Первый тайм)
В первом матче "Ювентус" не дал ни одного шанса "Динамо". Фото "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодня киевское "Динамо" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов встретится в Турине с местным "Ювентусом". Фактически, матч не имеет никакого турнирного значения для обеих команд. "Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе весну в Лиге чемпионов. "Динамо" даже в случае победы не сможет себе гарантировать Лигу Европы, потому что все решит последняя игра с "Ференцварошем".

Но "Динамо" есть за что побороться и доказывать. Киевляне могут заработать кругленькую сумму за набранные зачетные баллы. А это - еще и дополнительные очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Добавьте сюда амбиции динамовцев. Ведь "Шахтер" вчера разобрался с самим "Реалом" и претендует на выход в следующий этап, а "Динамо" одну скромную ничью в группе.

Вероятно имеет амбиции и Мирча Луческу, которому может надоесть роль мальчика для битья в группе. Словом интриг и скрытых подводных течений в этом матче хватает. Осталось только дождаться начала игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" на классе победил "Динамо"

Тренеры объявили составы команд на сегодняшнюю игру.

"Динамо": Бущан – Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера – Шепелев, Шапаренко, Сидорчук – Родригеш, Цыганков – Вербич.

Запасные: Нещерет, Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Бэлуцэ, Сирота, Андриевский, Клейтон, Супряга, Караваев.

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Бентанкур, Маккенни, Кьеза, Демирал Рэмзи, Роналду, Мората.

Запасные: Пинсольо, Артур, Данило, Куадрадо, Рабьо, Фработта, Да Граса, Драгусин, Портанова, Кулусевски, Бернардески, Дибала

Игра началась!

3 мин. Забрали хозяева мяч и заставляют бегать за ним киевлян.

6 мин. Не спешат форсировать события на поле туринцы. Или динамовцы им этого не дают.

8 мин. Кьеза бьет с рикошетом от Попова и это угловой.

10 мин. Бетанкур сбивает Шапаренко и получает желтую карточку.

14 мин. Кьеза ударил ногой по голове лежащего Миколенко. Некрасиво это.

17 мин. Макенни после углового бил головой с 5 метров, но Бущан потянул. Опасно было.

18 мин. Едва не пропустили киевляне. Опять после углового бил Мората, но Бущан среагировал. Далее отбились защитники.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ювентус" – "Динамо" 0:0 (Первый тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

В Париже не нашли девственниц

Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры

Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги

Генпрокурору Венедиктовой осталось 30 дней на результат

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Наркобарона застрелил снайпер

Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Польша и Канада сделали заявление по Украине

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 44067
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 32166
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 15444
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11070
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 9279
Спорт
Одноклубник Малиновского поссорился с тренером в прямом эфире
Одноклубник Малиновского поссорился с тренером в прямом эфире Просмотров: 270
Беларуский футболист вспомнил, как выбирал между "Динамо" и "Ювентусом"
Беларуский футболист вспомнил, как выбирал между "Динамо" и "Ювентусом" Просмотров: 495
"Галатасарай" попробует купить Яремчука зимой
"Галатасарай" попробует купить Яремчука зимой Просмотров: 72
В список 250 самых дорогих футболистов вошло трое украинцев
В список 250 самых дорогих футболистов вошло трое украинцев Просмотров: 360
Ребров рассказал, чем Шевченко превосходил его на поле
Ребров рассказал, чем Шевченко превосходил его на поле Просмотров: 837
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Иначе будет измена крупнейшего масштаба - Арахамия объяснил компромиссы относительно декларирования
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
Голосов: 263
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть