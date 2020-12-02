"Ювентус" – "Динамо" 0:0 (Первый тайм)

Добрый вечер!
Сегодня киевское "Динамо" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов встретится в Турине с местным "Ювентусом". Фактически, матч не имеет никакого турнирного значения для обеих команд. "Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе весну в Лиге чемпионов. "Динамо" даже в случае победы не сможет себе гарантировать Лигу Европы, потому что все решит последняя игра с "Ференцварошем".
Но "Динамо" есть за что побороться и доказывать. Киевляне могут заработать кругленькую сумму за набранные зачетные баллы. А это - еще и дополнительные очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Добавьте сюда амбиции динамовцев. Ведь "Шахтер" вчера разобрался с самим "Реалом" и претендует на выход в следующий этап, а "Динамо" одну скромную ничью в группе.
Вероятно имеет амбиции и Мирча Луческу, которому может надоесть роль мальчика для битья в группе. Словом интриг и скрытых подводных течений в этом матче хватает. Осталось только дождаться начала игры.
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Тренеры объявили составы команд на сегодняшнюю игру.
"Динамо": Бущан – Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера – Шепелев, Шапаренко, Сидорчук – Родригеш, Цыганков – Вербич.
Запасные: Нещерет, Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Бэлуцэ, Сирота, Андриевский, Клейтон, Супряга, Караваев.
"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Бентанкур, Маккенни, Кьеза, Демирал Рэмзи, Роналду, Мората.
Запасные: Пинсольо, Артур, Данило, Куадрадо, Рабьо, Фработта, Да Граса, Драгусин, Портанова, Кулусевски, Бернардески, Дибала
Игра началась!
3 мин. Забрали хозяева мяч и заставляют бегать за ним киевлян.
6 мин. Не спешат форсировать события на поле туринцы. Или динамовцы им этого не дают.
8 мин. Кьеза бьет с рикошетом от Попова и это угловой.
10 мин. Бетанкур сбивает Шапаренко и получает желтую карточку.
14 мин. Кьеза ударил ногой по голове лежащего Миколенко. Некрасиво это.
17 мин. Макенни после углового бил головой с 5 метров, но Бущан потянул. Опасно было.
18 мин. Едва не пропустили киевляне. Опять после углового бил Мората, но Бущан среагировал. Далее отбились защитники.
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