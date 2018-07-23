Усика в "Жулянах" встретили аплодисментами

Боксера Александра Усика встретили в "Жулянах". Фото: Укринформ

23-го июля в аэропорту "Киев" (Жуляны) десятки людей встречали абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе боксера Александра Усика.

Он прилетел из Москвы рейсом через Минск, сообщает Укринформ.

"Всем спасибо за прием! Очень приятно вернуться домой!", - сказал Усик на пресс-конференции после прилета в Киев.

Свою победу он посвятил родителям. "Моего отца сожалению уже нет, но есть люди, которые способствуют моему восхождению к каким-то титулов в моей карьере", - отметил спортсмен.

Он добавил, что спокойно относится к своему новому титулу.

Выигранный им Кубок везут в Украину на машине.

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"Дальше у меня отдых, соскучился за детьми, хочу побыть с семьей", - сказал Усик.

Собравшиеся приветствовали победителя аплодисментами, скандировали "Слава Украине!" и "Чемпион!".

Напомним, 21 июля в Москве Усик победил россиянина Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позже Усик заявил, что готов подняться в весе и сразиться с британцем Тони Бэллью.