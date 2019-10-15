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вторник, 15 октября 2019 14:35

Усик получит бой из победителем противостояния Руис – Джошуа

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Усик получит бой из победителем противостояния Руис – Джошуа
Усик может получить титульный бой почти сразу после дебюта в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик после своего успешного дебюта в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна может рассчитывать на поединок за звание чемпиона мира с победителем реванша Джошуа - Руис.

Об этом пишет Укринформ.

Однако, как отметил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, украинский боксер не является единственным претендентом на бой с победителем.

"Александр Усик может драться за титул чемпиона мира. Он прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть бой Джошуа - Руис. Победителя этого поединка сразу же обяжут бороться с Усиком.

Чемпиону придется сражаться с Усиком или освободить титул. Но победителю также нужно драться с Пулевым. Внезапно возникла ситуация, в которой есть два обязательных претендента. Необходимо решать, с кем из них проще договориться", - цитирует Хирна Fightnews.info.

Поскольку Александр Усик является обязательным претендентом по версии WBO, он может выйти в ринг с победителем реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и Джошуа. В то же время Пулев является обязательным претендентом на бой по версии IBF.

Как сообщалось, в ночь на 13 октября в Чикаго в своем дебютном поединке в супертяжелом весе Александр Усик победил американца Чазз Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник Усика отказался выходить в ринг.

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После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис. Реванш Энди Руис - Джошуа состоится 7 декабря.

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Дата
15
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