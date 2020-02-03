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понедельник, 03 февраля 2020 14:21

Усик поделился прогнозом на бой Уайлдер - Фьюри

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Усик поделился прогнозом на бой Уайлдер - Фьюри
Александр Усик считает, что фаворитом боя будет британец Тайсон Фьюри. Фото: рейтер

Украинский боксер Александр Усик поделился прогнозом на бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него гораздо больше навыков, чем в Уайлдера", - рассказал Александр Усик.

Это будет второй бой между боксерами. Первый поединок состоялся 1 декабря 2018-го в Лос-Анджелесе. По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун. Поединок продолжался 12 раундов и завершился вничью раздельным судейским решением, сообщает "24 канал"

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Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Победитель пары может стать потенциальным соперником Усика.

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03
февраля

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