"Усик не выдержит рубки в супертяжелом весе" - Чисора

Дерек Чисора считает, что Александру Усику будет не просто в супертяжелом весе. Фото: рейтер.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал перспективы украинского Александра Усика в супертяжелом весе.

Об этом пишет "Спортарена"

"Александр обычно танцует в ринге, и привык это делать в тяжелом весе. В супертяжах, такое не проходит. Усик просто сможет не выдержать рубки в супертяжелом весе ", - сказал Чисора.

Олександр Усик блестяще провел дебют в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом Чазз Уизерспуна.

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Усик после победы над Уизерспун стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.