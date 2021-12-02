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четверг, 02 декабря 2021 11:12

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

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34-летний Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и обладатель трех чемпионских титулов в супертяжелом весе, не исключает, что однажды может побороться за титул в еще одной весовой категории. Речь о бриджервейте - новой весовой категории до 101,6 кг, которая разделяет первую тяжелую и супертяжелую.

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"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в тяжелом весе, - сказал 2 ноября 2021 года в интервью DAZN украинский чемпион. = Но кто знает, что будет в будущем? Возможно, однажды я буду биться в бриджервейте, чтобы пополнить коллекцию еще одним чемпионским поясом".

Концепция бриджервейта была взята на вооружение только WBC и получила негативные отзывы фанатов, которые считают, что это будет утешительным призом для небольших супертяжеловесов. Но первый бой за вакантный титул WBC в бриджервейте, состоявшийся 22 октября этого года в Монреале в Канаде между колумбийцем Оскаром Ривасом и канадцем Райаном Розицки, получил одобрительные оценки.

Александр Усик весил перед поединком с Энтони Джошуа (25 сентября. - Gazeta.ua) 100,2 кг - рекордно большой вес в его карьере. И все равно он был легче на полкилограмма, чем первый чемпион мира в бриджервейте Ривас в бою с Росицки.

Чемпион-супертяжеловес Усик легче на полкилограмма, чем чемпион в бриджервейте

"Я думаю, что со временем бриджервейт может оказаться полезным. Потому что есть много бойцов, которые имеют идеальный вес для достижения успеха в этом весе и создания отличных боев", - сказал Александр Усик в интерв'ю DAZN.

Александр Усик провел на профессиональном ринге 19 боев - во всех одержал победы, имеет 13 нокаутов. Весной следующего года он встретится в матче-реванше с британским боксером Энтони Джошуа, у которого отобрал титулы WBA, IBF и WBO в тяжелом весе.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
02
декабря

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

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