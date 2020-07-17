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пятница, 17 июля 2020 16:20

Усик и Ломаченко вошли в пятерку лучших боксеров мира

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Усик и Ломаченко вошли в пятерку лучших боксеров мира
Василий Ломаченко и Александр Усик ожидают точную дату своих следующих поединков. Фото: Инстаграм Василия Ломаченко

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко получили признание.

В рейтинге портала Boxing News украинцы вошли в пятерку лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

Возглавляет рейтинг чемпион мира в 3 весовых категориях Сауль Альварес.

Вторую строчку занимает чемпион мира в легком весе WBA, WBO и WBC Ломаченко. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Усик замыкает первую пятерку.

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Следующий бой Василий Ломаченко проведет против американца Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона в легком весе. А Александр Усик выйдет в ринг против британца Дерека Чисоры.

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