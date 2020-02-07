Бой против Дерека Чисоры станет для Александра Усика вторым в супертяжелом весе. Фото: рейтер

Украинский боксер Александр Усик выйдет в ринг против британца Дерека Чисоры в апреле 2020-го.

Стороны согласовали детали и время будущего поединка. Официальное подтверждение должно быть в течение ближайших недель.

"Рад сообщить, что Усик и Чисора договорились о проведении боя в апреле. Поединок состоится на пару недель позже, чем мы планировали", - заявил промоутер Эдди Хирн в интервью boxingnews24.com.

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Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре прошлого года победой над Чаззом Уизерспуном в результате технического нокаута. Бой против Чисоры будет для Украинской вторым в супертяжелом весе.