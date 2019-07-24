Усик хочет выйти против Уайлдера

Усик хочет титульный бой

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе Александр Усик (16-0, 12 КО) ответил на вопрос журналиста Sky Sports относительно желаемого соперника.

Об этом сообщает УНН.

Усику предложили тройку ведущих боксеров в супертяжей и украинец выразил готовность боксировать с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

"С кем бы из тройки Фьюри, Джошуа, Уайлдер я хотел бы боксировать прямо сейчас? Уайлдер, у него есть пояс. Мне не нужно адаптироваться для супертяжелого дивизиона. Раньше я избавлялся килограммов, а сейчас в своем весе, в которой живу.

Я тренируюсь так же, как и к боям в тяжелом весе. Вообще, мы в подготовке к каждому бою вводим что-то новое", - отметил Усик.

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В прошлом году Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.