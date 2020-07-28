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вторник, 28 июля 2020 17:38

Усик хочет уйти из промоутерской компании братьев Кличко

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Усик хочет уйти из промоутерской компании братьев Кличко
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: иnstagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик хочет сменить промоутерскую компанию.

Сейчас боксер сотрудничает с компанией К2 Promotions, принадлежащей братьям Кличко.

Контракт о сотрудничестве между сторонами подходит к завершению. Возможными претендентами на Усика являются гиганты Top Rank и Matchroom Boxing во главе с Бобом Арумом и Эдди Хирном соответственно.

Усик подпишет контракт с той компанией, которая предложит ему лучшие личные условия.

"Я подпишу контракт с тем, кто мне предложит лучшие условия. Я непосредственно говорю: это бизнес. Если К2 предложит хорошие условия, я продолжу сотрудничать. Это ребята из Украины, у нас есть личное общение. Если предложит кто-то лучше - будем разговаривать. Все в рамках работы", - сказал Усик в эфире YouTube-канала USYK 17.

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Следующий свой бой Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры.

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