Усик хочет стать чемпионом мира без боя

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик готов отказаться от чемпионского боя с Энтони Джошуа, если ему отдадут чемпионский титул WBO.

Усик не будет мешать чемпионском бою Тайсон Фьюри - Джошуа при условии, если ему отдадут пояс.

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"Если я стою на первом месте WBO, то пожалуйста, дайте Джошуа титул суперчемпиона, а мне дайте регулярный пояс. И все. Такое же может быть? Вот и все.

Разумеется, я тоже хочу увидеть поединок, который они делают (Джошуа - Фьюри. - Gazeta.ua). Это абсолют, это эра. И я не хочу стать точкой остановки этого боя. Я реально сам хочу увидеть этот бой. Но давайте и другим ребятам возможность, а не быть вечным претендентом", - сказал Усик в эфире USYK17.

Из-за выигранного суда Деонтоем Уайлдером переговоры о бое Джошуа - Фьюри были прекращены. Теперь Тайсон проведет бой с Уайлдером, а Усик в июле или августе должен провести бой с Джошуа. В последнем своем поединке Усик победил британца Дерека Чисору решением судей.