Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца

Александр Усик уже в следующем году может получить чемпионский бой. Фото: рейтер

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Александр Усик хочет встретиться с Дереком Чисорой. Хирн занимается организацией боев украинского боксера, информирует "24 канал"

"Усик - обязательный претендент по линии WBO. Он хочет драться с Чисорой. Усик может подождать, чтобы посмотреть, что будет после боя Руис - Джошуа. Или же может подраться с Чисорой, а потом точно так же смотреть на ситуацию.

Некоторые титулы могут стать вакантными, IBF и WBO назначат обязательных претендентов на победителя боя Джошуа - Руис. Если чемпион не договорится с претендентом, ему придется либо драться, либо освободить титул. Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO ", - сказал Хирн.

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26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил британца Прайса. Дерек завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.