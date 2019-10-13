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воскресенье, 13 октября 2019 04:55

Усик дебютирует в супертяжелой категории (LIVE)

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Усик дебютирует в супертяжелой категории (LIVE)
Усик дождался дебюта в супертяжах

Доброе утро, панове!

Сегодня состоится знаковое для украинского профессионального бокса событие. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет долгожданный дебютный бой в супертяжелом весе. На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, 32-летний украинец встретится с американцем Чаззом Уизерспуном, 38 лет.

Чазз Уизерспун стал соперником Александра Усика на "коротком уведомлении" - за четыре дня до боя. Первоочередным же соперником крымчанина в дебютном поединке должен был быть французский боксер Карлос Такам. Но перед боем в мае Александр травмировался. А на октябрь из боя снялся уже Такам. В итоге остановились на кандидатуре нидерландца Тайрона Спонга. Но он попался на допинге и был отстранен от боя. В срочном порядке промоутер Усика британец Эдди Хирн нашел замену в лице Уизерспуна. Украинец подходит к своему дебюту в хэвивейте в статусе большого фаворита.

Начиная ориентировочно с 5:30 Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка.

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