Урок от Конте. "Тоттенхэм" победил "Ман Сити"

Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм" осенью 2021 года. Фото: REUTERS

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде победил "Манчестер Сити" - 3:2.

Счет в составе гостей в начале матча открыл Деян Кулусевски. "Горожане" ответили взятием ворот со стороны Илкая Гюндогана в конце первого тайма.

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Во втором тайме снова команду Антонио Конте вывел вперед Харри Кейн, а "Манчестер Сити" сравнял счет в конце, когда пенальти реализовал Рияд Марез.

В итоге победный гол на пятой компенсированной минуте забил Кейн, тем самым оформив дубль.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко просидел весь матч на скамье запасных.

"Шпоры" прервали трехматчевую серию поражений в АПЛ и поднялись на седьмое место турнирной таблицы. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать, а отрыв от второго "Ливерпуля" составляет шесть очков. В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона", "Тоттенхэм" встретится с "Бернли".