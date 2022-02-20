Урок от Конте. "Тоттенхэм" победил "Ман Сити"

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде победил "Манчестер Сити" - 3:2.
Счет в составе гостей в начале матча открыл Деян Кулусевски. "Горожане" ответили взятием ворот со стороны Илкая Гюндогана в конце первого тайма.
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Во втором тайме снова команду Антонио Конте вывел вперед Харри Кейн, а "Манчестер Сити" сравнял счет в конце, когда пенальти реализовал Рияд Марез.
В итоге победный гол на пятой компенсированной минуте забил Кейн, тем самым оформив дубль.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко просидел весь матч на скамье запасных.
"Шпоры" прервали трехматчевую серию поражений в АПЛ и поднялись на седьмое место турнирной таблицы. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать, а отрыв от второго "Ливерпуля" составляет шесть очков.
В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона", "Тоттенхэм" встретится с "Бернли".
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