УПЛ определилась с датой начала использования VAR в матчах чемпионата Украины

Система видео повтора будет действовать в чемпионате Украины будет действовать из второй половины сезона.

Система видеоассистент арбитра (VAR) заработает в чемпионате Украины в следующем году.

Систему VAR украинская Премьер-лига получит в феврале 2020-го, сообщает телеканал "Футбол 1".

Отмечается, что этап тестирования системы украинским арбитрами начнется 1 июля. Сначала судьи будут тренироваться на матчах, которые уже закончились, а позже - в режиме онлайн.

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VAR смогут использовать только в 2 матчах тура из 6. Отбором поединков для использования системы будет заниматься УПЛ.