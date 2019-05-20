УПЛ определилась с датой начала использования VAR в матчах чемпионата Украины

Система видеоассистент арбитра (VAR) заработает в чемпионате Украины в следующем году.
Систему VAR украинская Премьер-лига получит в феврале 2020-го, сообщает телеканал "Футбол 1".
Отмечается, что этап тестирования системы украинским арбитрами начнется 1 июля. Сначала судьи будут тренироваться на матчах, которые уже закончились, а позже - в режиме онлайн.
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VAR смогут использовать только в 2 матчах тура из 6. Отбором поединков для использования системы будет заниматься УПЛ.
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