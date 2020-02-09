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воскресенье, 09 февраля 2020 11:47

Упали в ступор. В Японии игроки не реализовали девять пенальти подряд

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Упали в ступор. В Японии игроки не реализовали девять пенальти подряд
Легендарный Андрес Иньеста свой пенальти реализовал

Невероятной серией пенальти завершился матч за Суперкубок Японии между командами "Виссел Кобе" и "Йокогама". Соперники не смогли определить победителя в основное время матча, который завершился со счетом 3:3, и им пришлось пробивать послематчевые пенальти.

Команды реализовали первые четыре удара (в том числе отличился и легендарный испанец Андрес Иньеста, который играет за "Виссел Кобе"), после чего девять футболистов подряд не смогли забить. Трижды на удары реагировали вратари, дважды мяч попадал в перекладину, один раз - в штангу и четыре раза пролетал мимо. Об этом сообщает Униан.

Не забил даже известный бельгийский защитник Томас Вермален. Лишь десятая попытка стала удачной. Хотару Ямагучи с "Виссел Кобе" развел голкипера и мяч по разным углам. Таким образом победу праздновала команда из Кобе.

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Лучшим игроком матча был признан голкипер "Виссел Кобе" Хироки Ликура, который отразил два удара.

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