Юный украинец заинтересовал европейский клуб

Сикан уже зараз является вторым форвардом "Шахтера"

Украинский нападающий Даниил Сикан может вскоре покинуть донецкий "Шахтер".

18-летний форвард заинтересовал нидерландский "Фейенорд", который видит в украинском огромную перспективу. Об этом пишет Футбол газета.

"Фейеноорд" готов предложить за Сикана 3 миллиона евро и надеется, что этого хватит для трансфера.

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В июне Сикан стал чемпионом мира в возрасте игроков до 20 лет. С 4 мячами он стал лучшим бомбардиром сборной Украины.