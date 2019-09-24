Уникальный розыгрыш углового во Франции завершился голом

Розыгрыш углового стал неожиданностью для хозяев поля

Забивать голы не так просто. Поэтому футболисты прибегают к разного рода хитростям, чтобы сбить с толку соперников. Во Франции очень хитро разыграли угловой, запутав соперника.

В матче 8-го тура третьего дивизиона Франции между командами "Шоле" и "Ле Пюи" уже на первой минуте игры произошел забавный эпизод.

Игрок "Ле Пюи" на угловом якобы случайно задел мяч, меняясь местами с партнером по команде, чем ввел в заблуждение соперников. Пошла быстрая передача в штрафную, и Камель Шергуи забил свой гол уже на 1-й минуте встречи.

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"Шоле" смог переиграть "Ле Пюи" со счетом 2: 1. Гол на первой минуте игре не помог гостям получить очки.