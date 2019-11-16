Юная боксерка погибла под колесами поезда

Амине Булах было 18 лет

Член женской молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах погибла при трагических обстоятельствах, сообщает Украинская федерация бокса.



Несчастный случай произошел в селе Тарасовка Киево-Святошинского района в четверг, 14 ноября. Как сообщили в полиции, девушка, находясь в наушниках, не услышала приближение поезда. Амина погибла на месте происшествия.

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18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Алина Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.