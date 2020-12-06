Умер последний победитель Евро-1960 в составе сборной СССР

Виктор Понедельник был легендой советского футбола. Фото: sport-express.ru

5 декабря в возрасте 83 лет скончался советский нападающий, автор "золотого гола" сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник.

Причины смерти неизвестны. Трагическую новость сообщила дочь футболиста Анастасия в фейсбук.

В 1960 году форвард стал автором "золотого гола" сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. Сборная СССР победила Югославию - 2:1. В овертайме Понедельник забил "золотой гол". Он был последним представителем сборной СССР, выигравшей чемпионат Европы-1960.

В 1960-1963 годах четыре раза подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего.

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На клубном уровне Виктор Понедельник играл за "Ростельмарш", "СКА Ростов". Переходил в "Спартак" и ЦСКА, но сыграл за эти команды ни одного матча. За сборную СССР провел 29 матчей, в которых забил 20 мячей.