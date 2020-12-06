Умер последний победитель Евро-1960 в составе сборной СССР

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2475
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1350
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1386
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1674
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 261
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 954
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5373
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов
"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов
"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге
"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
В обладателя "Золотого мяча" бросили свиную голову
В обладателя "Золотого мяча" бросили свиную голову
"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь" и вернулось на первое место
"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь" и вернулось на первое место
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2475
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1368
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 954
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 315
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 459
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
воскресенье, 06 декабря 2020 09:51

Умер последний победитель Евро-1960 в составе сборной СССР

  Комментировать
Умер последний победитель Евро-1960 в составе сборной СССР
Виктор Понедельник был легендой советского футбола. Фото: sport-express.ru

5 декабря в возрасте 83 лет скончался советский нападающий, автор "золотого гола" сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник.

Причины смерти неизвестны. Трагическую новость сообщила дочь футболиста Анастасия в фейсбук.

В 1960 году форвард стал автором "золотого гола" сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. Сборная СССР победила Югославию - 2:1. В овертайме Понедельник забил "золотой гол". Он был последним представителем сборной СССР, выигравшей чемпионат Европы-1960.

В 1960-1963 годах четыре раза подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла жена Лобановского

На клубном уровне Виктор Понедельник играл за "Ростельмарш", "СКА Ростов". Переходил в "Спартак" и ЦСКА, но сыграл за эти команды ни одного матча. За сборную СССР провел 29 матчей, в которых забил 20 мячей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер последний победитель Евро-1960 в составе сборной СССР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов

Самое читаемое
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 3 Просмотров: 12564
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 11277
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 6624
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
7
 Просмотров: 6174
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка Просмотров: 4689
Спорт
"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов
"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов
 Просмотров: 72
Луческу прокомментировал победу над "Мариуполем"
Луческу прокомментировал победу над "Мариуполем" Просмотров: 54
"Динамо" попытается подписать бразильского защитника
"Динамо" попытается подписать бразильского защитника Просмотров: 45
"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге
"Бавария" и "Лейпциг" расписали результативную ничью в Бундеслиге
 Просмотров: 18
Легионеру "Динамо" стало плохо на тренировке из-за осложнений коронавируса
Легионеру "Динамо" стало плохо на тренировке из-за осложнений коронавируса Просмотров: 279
Больше всего комментируют
10
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4
СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти
3
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
3
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Голосов: 420
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть