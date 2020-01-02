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четверг, 02 января 2020 12:28

Умер один из лучших менеджеров в истории спорта

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Умер один из лучших менеджеров в истории спорта
Devid Stern ocholyuvav NBA 30 rokiv. Foto: z vidkrytykh dzherel 59/5000 Дэвид Стерн возглавлял НБА 30 лет. Фото: из открытых источников

В среду, 1 января, на 78 году жизни скончался Дэвид Стерн. Бывший комиссионер НБА перенес кровоизлияние в мозг.

На момент смерти Стерну было 77 лет. Он занимал пост комиссионера НБА с 1984 года до 2014-го.

Прорыв НБА связывают именно с его работой. До прихода Стерна НБА была близка к банкротству, но при нем стала одной из самых успешных и богатых лиг мира.

Благодаря его работе в составе НБА появилось семь новых команд, игроки смогли участвовать в Олимпийских играх. Имя Стерна внесены в Зал славы баскетбола за выдающийся вклад в развитие НБА, сообщает "24 канал"

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Национальная баскетбольная ассоциация - мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности США и Канады. Входит в четверку главных профессиональных лиг (вместе с НХЛ, НФЛ и ГБЛ). Была основана в 1946 году, как Баскетбольная Ассоциация Америки; переименования в НБА состоялось после объединения с Национальной Баскетбольной Лигой. В состав Ассоциации входят 30 команд, которые разделены на Восточную и Западную конференции по географическому признаку.

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02
января

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