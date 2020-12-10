Умер обладатель "Золотого мяча-1982" Росси

Пауло Росси выигрывал Кубок мира со сборной Италии. Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress

Скончался бывший итальянский нападающий, обладатель "Золотого мяча-1982" 64-летний Паоло Росси.

Бывший футболист умер от продолжительной болезни, сообщает Gazzetta dello Sport.

В 1982 году на Кубке мира он стал лучшим бомбардиром и помог команде выиграть турнир сборной Италии. На групповой стадии он оформил хет-трик в игре с Бразилией - 3: 2, а в финале - забил 1 гол в ворота ФРГ - 3: 1.

Также в 1982 году Росси получил "Золотой мяч" и был признан лучшим игроком Кубка-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX в. по версии World Soccer.

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За сборную Италии Паоло Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. Он выступал за такие клубы, как "Виченца", "Милан", "Ювентус", "Верона" и "Перуджа". С туринцами дважды выигрывал Серию А.