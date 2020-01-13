Умер многолетний президент ассоциации спортивных журналистов Украины

Михаил Волобуев умер на 74 году жизни

На 74-м году жизни скончался многолетний президент ассоциации спортивных журналистов Украины и член НОК Украины Михаил Волобуев.

В последние годы известный журналист боролся с тяжелой болезнью, сообщает "УАФ"

В течение 11 лет Волобуев занимал должность пресс-атташе НСК "Олимпийский".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дэвид Стерн был важнейшим человеком в истории НБА

Президентом ассоциации спортивных журналистов Украины Михаил Волобуев стал в 1999 году, а с 2000 года он был членом Международной Ассоциации спортивной прессы (АIPS).