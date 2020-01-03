Умер легендарный чемпион мира по боксу

Карлос де Леон умер от сердечного приступа. Фото: usatodaypost.com

Умер четырехкратный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе пуэрториканец Карлос де Леон.

Бывшему боксеру было 60 лет. Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Де Леон дебютировал на профессиональном ринге в августе 1974 года в первом тяжелом весе. Он стал первым боксером, которому дважды удалось выиграть титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. И единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он владел поясом WBC с 1980 по 1982 год, с 1983 по 1985 год, с 1986 по 1988 год и с 1989 по 1990 год, сообщает "Страна"

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В активе Карлоса де Леона 53 победы, 33 из которых - нокаутом, восемь поражений и одна ничья. У 1995 году пуэрториканец провел последний поединок в карьере, в котором уступил нокаутом в третьем раунде датчанину Брайану Нильсену.