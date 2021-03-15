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понедельник, 15 марта 2021 00:54

Умер легендарный американский боксер

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Умер легендарный американский боксер
В 1993 году был включен в Международный зал боксерской славы. Фото: Reuters

На 67-м году жизни умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе Марвин Хаглер.

Один из величайших боксеров в истории Марвин Хаглер умер в Нью-Гемпшире (США) в возрасте 66 лет. Факт его смерти подтвердила жена Кей Хаглер.

Марвин Хаглер впервые вышел на титульный бой в ноябре 1979 года в схватке с итальянцем Вито Антуофермо. На тот момент у боксера было уже 46 побед, 2 поражения и 1 ничья. С первой попытки взять титул он не смог и свел бой вничью. Через год Хаглер стал чемпионом мира - он победил британца Алана Минтера и отобрал у него титулы WBC и WBA.

С этого поединка началась невероятная серия Хаглера. Он семь лет удерживал титулы, провел 12 успешных защит, побеждал американца Томаса Хирнса и панамца Роберто Дюрана, был абсолютным чемпионом мира, дважды становился лучшим боксером года по версии журнала The Ring.

В 1993 году был включен в Международный зал боксерской славы.

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