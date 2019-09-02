Умер известный украинский спортивный журналист

Последним местом работы Александра Жураховский была спортивная редакция радио "Эра"

В Киеве на 53-м году скончался знаменитый спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его давний коллега Руслан Свирин.

"Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции" Интера "во главе с Александром Жураховский. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Здесь и слов нет. Один грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены ... Покойся с миром, Александр ... "- написал Свирин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот "Формулы 2" разбился во время гонки



Жураховский известный по своей работе на телеканалах "Интер" и "Первый национальный", телекомпании "Поверхность" "в последнее время был ведущим на радио" Эра ". Кроме работы в кадре Александр был известен и своей комментаторской Деятельности.