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понедельник, 17 февраля 2020 14:43

Умер бывший вратарь "Ман Юнайтед", который 61 год назад выжил после авиакатастрофы в Мюнхене

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Умер бывший вратарь &quot;Ман Юнайтед&quot;, который 61 год назад выжил после авиакатастрофы в Мюнхене
Гарри Грегг 9 лет защищал ворота "МЮ", Фото: из открытых источников

16 февраля в возрасте 87 лет скончался бывший вратарь сборной Северной Ирландии и "Манчестер Юнайтед" Гарри Грегг.

В декабре 1957 года он перешел в "Манчестер Юнайтед" за 23 тыс. фунтов, таким образом став самым дорогим голкипером мира. На Кубке мира в 1958 году Грегга признали лучшим вратарем турнира, сообщат "Факты".

Меньше чем через 3 месяца после дебюта за манкунианцев он вместе с командой возвращался после матча Кубка европейских чемпионов из Белграда. Самолет сделал остановку для дозаправки в Мюнхене, но после третьей попытки взлета разбился. Из 44 человек, находившихся на борту, выжил 21 (9 футболистов, главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров и 4 члена экипажа).

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После завершения карьеры футболиста Гарри Грегг тренировал "Шрусбери Таун", "Суонси", "Кру Александр" и "Карлайл Юнайтед".

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