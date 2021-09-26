Умер бывший форвард "Динамо" и "Шахтера"

Сергей Герасимец сделал себе имя в минском "Динамо".Фото: fcnh.ru

Бывший игрок киевского "Динамо", "Шахтера"и "Зенита" Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба российского клуба. Специалиста не стало в ночь на 26 сентября. Татьяна, супруга Сергея Герасимца, сообщила, что после очередного матча муж вернулся домой счастливый. Они разговаривали, смеялись, а затем муж упал.

Герасимец был воспитанником киевской школы "Юного динамовца". Не сумев пробиться в основу киевлян, выступал за "Шахтёр", минское "Динамо", "Балтику", "Зенит", "Каунас" и другие. Играл за сборную Беларуси с 1992 по 1999 год.

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В 2002 году Герасимец объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже тренировал "Томь", "Локомотив", санкт-петербургское "Динамо" и другие команды. В последнее время Герасимец занимал пост главного тренера команды "Ядро"