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пятница, 01 мая 2020 11:09

Умер британец, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али

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1 мая 2011 года в Окстеде, Великобритания, умер самый популярный в свое время британский боксер Сэр Генри Купер. Он два дня не дожил до своего 77-летия. Купер наиболее известен тем, что в 1963 году на "Wembley Stadium" едва не сотворил сенсацию в поединке с молодым Мухаммедом Али, отправив того в другой в карьере нокдаун. Впервые американец оказывался на настиле ринга в феврале 1962 года в бою с соотечественником Сонни Бэнксом.

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Генри Купер в 18-летнем возрасте представлял Великобританию на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, Финляндия. На стадии 1/16 финала его выбил из турнира полутяжей советский боксер Анатолий Перов, который в итоге одержал "бронзу".

В 1954 году Купер дебютировал среди профессионалов, где выступал в супертяжелом весе. Особых лавров не снискал, становясь чемпионом Великобритании, Британского Содружества наций и Европы.

Дважды в карьере он встречался с легендарным в будущем Мухаммедом Али. 18 июня 1963 года на "Wembley Stadium" в Лондоне в присутствии 35 000 зрителей в конце четвертого раунда отправил 21-летнего американца (тогда еще Кассиуса Клея - gazeta.ua) в нокдаун - своим коронным левым круюком в челюсть. Но тот смог восстановиться за минутный перерыв и в пятом раунде завершил бой - после очередной серии ударов по окровавленной Куперу рефери принял решение остановить противостояние и присудить победу американцу.

Интересно, что Али в предматчевых интервью обещал, что победит Купера за пять раундов - так и произошло.

Купер стал последним препятствием для олимпийского чемпиона 1960 года перед его первым боем за титул чемпиона мира. 25 февраля 1964 года Али встретится с Сонни Листоном и отберет у него титулы WBC и WBA в супертяжелом весе.

Купер стал последним препятствием для олимпийского чемпиона 1960 года перед его первым боем за титул чемпиона мира

21 мая 1966 года Али и Купер провели матч-реванш - на "Arsenal Football Stadium" в Лондоне в присутствии 46 000 болельщиков. Для Али это была четвертая защита своих титулов. В общем равное и конкурентное противостояние было остановлено в шестом раунде в связи с сильным рассечением у Купера над левым глазом. Рефери зафиксировал победу Али техническим нокаутом в шестом раунде.

После завершения спортивной карьеры Купер работал на телевидении и радио. Он стал первым, кто дважды побеждал в публичном голосовании и удостаивался звания "Спортсмен года" по версии ВВС. Купер до сих пор является единственным боксером, который получил рыцарский статус - в 1969 году.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
01
мая

Умер британец, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али

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