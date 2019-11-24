Умер 42-летний бывший украинский футболист

Виктор Логивинов играл за "Олимпик" и работал в системе клуба. Фото: из открытых источников

В возрасте 42 года не стало бывшего игрока донецкого "Олимпика" Дмитрия Логвинова.

Он защищал цвета "Олимпика", когда команда выступала еще в Первой лиге, а затем, повесив бутсы на гвоздь, остался в клубе работать на тренерской должности.

Последний год Логвинов отчаянно боролся за жизнь со страшной болезнью, но вчера его не стало, информирует "Футбол 24"

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"Олимпик" провел свой матч 15-го тура УПЛ. Подопечные Висенте Гомеса одержали выездную победу над Карпатами 2: 1 и поднялись на 6 место в турнирной таблице.