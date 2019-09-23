Ультрас "Шахтера" сделали громкое заявление против руководства донецкого клуба

Ультрас "Шахтера" вынуждены поддерживать команду вне стадиона

Ультрас "Шахтера" объяснили, почему не присутствовали на стадионе во время выездного матча 7-го тура УПЛ против "Десны".

Группа активных фанатов "Шахтера" была вынуждена поддерживать свою команду за пределами стадиона им. Юрия Гагарина. Как объяснили болельщики, руководство "горняков" хотело передать их паспортные данные террористическим группировкам ДНР.

"Вот так в этот раз мы поддерживали "Шахтер". Почему? Потому что администрация клуба требует наши паспортные данные.

Зачем? Для того чтобы слить наши данные сепарам. Как слили весной 201-го", - написали фанаты в своем Twitter.

Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.



Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.



Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0 — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 22 сентября 2019 г.

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