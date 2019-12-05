Юлия Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне

Юлия выиграла медаль в первой гонке сезона

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Первой была француженка Жюстин Бреза.

Юлия стартовала под 74 номером и оказалась единственной из более сотни биатлонисток, которая не ошиблась ни разу.

Накануне соревнований в Эстерсунде Юлия травмировалась, столкнувшись с французской биатлонисткой и ее участие в гонках была под вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фуркад вернулся на подиум после 15-месячного перерыва

Это первая награда Украины в биатлонном сезоне 2019-2020.