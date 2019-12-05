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четверг, 05 декабря 2019 18:46

Юлия Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне

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Юлия Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне
Юлия выиграла медаль в первой гонке сезона

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Первой была француженка Жюстин Бреза.

Юлия стартовала под 74 номером и оказалась единственной из более сотни биатлонисток, которая не ошиблась ни разу.

Накануне соревнований в Эстерсунде Юлия травмировалась, столкнувшись с французской биатлонисткой и ее участие в гонках была под вопросом.

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Это первая награда Украины в биатлонном сезоне 2019-2020.

Автор: Юрий СТРИГУН
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