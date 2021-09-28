Украину внесли в список стран с "частично свободным интернетом"

Интернет в Украине "частично свободный". Фото: Сегодня

Правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к категории стран с "частично свободным интернетом".

Нашему государству в рейтинге интернет-свободы досталось 62 балла из 100 - на один балл больше, чем в прошлом году, говорится в новом отчете о ситуации со свободой глобальной сети.

Такую же оценку получили Ангола и Эквадор.

Самые высокие показатели этого года в Исландии (96 баллов), Эстонии (94 балла), Канады и Коста-Рики (по 87 баллов).

По мнению правозащитников, в Украине случаются блокировки страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в политических интересах государственной власти. Также имеют место преследования блогеров и авторов политического контента, так же как и кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.

В организации указывают на появление в Украине законодательных инициатив, которые имеют целью цензуру контента и деанонимизации в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У детей, которые часто сидят в интернете, больше друзей - психологи

Freedom House - международная правозащитная неправительственная организация, занимающаяся поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека. Публикует ежегодные отчеты по оценке степени демократических свобод, свобода прессы и свободы в сети по каждой стране мира, а также специальные доклады о странах переходного периода, которые широко используются в политических исследованиях и публикациях средств массовой информации.