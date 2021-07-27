Украинскую спортсменка сняли с Олимпиады

Юлия Елистратова участвовала в трех Олимпиадах. Фото: НОК Украины

Украинская триатлонистка 33-летняя Юлия Елистратова не сможет принять участие в летней Олимпиаде.

Елистратов отстранили от соревнований в Токио по подозрению в употреблении допинга, сообщает НОК Украины.

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5 июня она сдала положительный тест на запрещенное вещество эритропоэтин после Кубка Европы по триатлону в Днепре.

Пока что отстранение Елистратовой временное, на период проведения расследования. Она может запросить раскрытия пробы "Б". Но она все равно уже не сможет принять участие в Играх.

Украинка должна была выйти на старт во вторник, 27 июля. Олимпиада в Токио могла стать четвертой в карьере Елистратовой.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.