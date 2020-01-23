Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на 19 месяцев за употребление допинга

Екатерина Табашник получила дисквалификацию на полтора года за употребление допинга. Фото: соцсети

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник дисквалифицирована на 19 матчей за употребление допинга.

Дисциплинарный комитет IAAF выступил с заявлением, что в организме украинского легкоатлетки был найден гидрохлортиазид, сообщает "Сегодня"

Все результаты украинском, начиная с 28 марта 2019 года, аннулирован.

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В 2013 году Екатерина Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в прошлом году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место.