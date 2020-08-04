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вторник, 04 августа 2020 10:37

Украинскую чемпионку Европы по бегу дисквалифицировали за допинг

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Украинскую чемпионку Европы по бегу дисквалифицировали за допинг
Наталью Кроль пропустит Олимпийские игры. Фото: Константин Клименко / XSPORT

Украинскую легкоатлетку Наталью Кроль дисквалифицировали за употребление допинга.

Кроль пропустит 20 месяцев - с 16 января 2020-го до 15 сентября 2021 года. Таким образом спортсменка пропустит Олимпийские игры, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Аннулированы все результаты спортсменки, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.

Кроль согласилась с наказанием за нарушение антидопинговых правил и не будет подавать апелляцию.

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Наталья Кроль специализируется в беге на 800 м. Чемпионка Европы в беге на 800 м (2016 и 2018 гг.), чемпионка II Европейских игр (2019-й) в командном первенстве.

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04
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