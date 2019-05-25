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суббота, 25 мая 2019 13:45

Украинского защитника "Шахтера" зовут в Италию

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Украинского защитника &quot;Шахтера&quot; зовут в Италию
Иван Ордец пропустил весь сезон

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец летом может перебраться в итальянскую Серию А. сообщает сайт Футбол Украины.

По информации СМИ, "Аталанта" рассматривает возможность подписания украинском и в случае выхода в Лигу чемпионов

26-летний защитник не спешит подписывать новый контракт с "горняками" и уже вскоре получит статус свободного агента.

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В этом году Иван Ордец долго лечил травму. Он сыграл только одну игру в чемпионате Украины.

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