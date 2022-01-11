Украинского тренера звали в Казахстан. Он отказался

Руслан Костышин. Фото: koloskovalivka.com

Бывший главный тренер "Колоса" Руслан Костышин получил заманчивое предложение возглавить одну из команд Казахстана.

Специалист рассказал, как события разворачивались дальше.

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"Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата, с предложением его возглавить, то я отказал. Я еще связан контрактом с "Колосом", и кроме основной команды отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в "Колосе" выполненной, тогда и обращусь к президенту ФК Андрею Засухе с просьбой отпустить меня. Но сейчас об этом не может быть речи", - цитирует его Meta-ratings.com.ua.

Под руководством Руслана Костышина коваливский "Колос" прошел путь от команды, выступающей в аматорском первенстве Киевской области, до представителя элитного дивизиона чемпионата Украины и участника еврокубков.