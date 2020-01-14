Украинского тренера уволили из клуба после получения чемпионства

Роман Григорчук возглавлял "Астану" в течение полутора лет. Фото: из открытых источников

Украинский тренер Роман Григорчук покинул казахскую "Астану".

Несмотря на действующий еще на протяжении сезона контракт, стороны договорились о расторжении договора по обоюдному согласию.

Также "Астану" покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

Григорчук возглавил "Астану" в середине сезона 2018 года. В прошлом сезоне специалист вместе с командой выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-лигу и вывел команду в группу Лиги Европы, где сенсационно обыграл "Манчестер Юнайтед".

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Роман Григорчук известен в Украине по работе с "Металлургом" Запорожье и одесским "Черноморцем".