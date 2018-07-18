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среда, 18 июля 2018 18:11

Украинского тренера назвали неадекватным

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Украинского тренера назвали неадекватным
Максимову дали характеристику в Азербайджане. Фото: SportFM.Az

Отставку украинского специалиста Юрия Максимова с поста главного тренера азербайджанского "Кешлы" прокомментировал глава Наблюдательного совета футбольного клуба Заур Ахундов.

"Как можно закрывать глаза на такой результат? Мы тратим деньги на команду и должны требовать за это результат. Какая должна быть реакция руководства клуба на безвольное поражение от команды с Мальты, причем с крупным счетом?

Он достаточно неадекватный человек. Я, как председатель клуба, после первой игры потребовал у него объяснений, почему новички команды должны сидеть на "скамье", после 1:3 он не сделал изменений, чтобы повлиять на результат, и не усилил атаку? Как можно продолжать играть в осторожный футбол, когда ты проигрываешь 1:4? Ты должен сделать что-то, чтобы команда отыграла хотя бы один мяч, а не отмазывать словами, что растерялся во время игры.

Естественно, подобные вопросы - прерогатива тренера. Но, когда нет результата, и команда безвольно проигрывает команде с Мальты, то руководство оставляет за собой право требовать объяснений.

С его контрактом никаких проблем не было. Какие вообще могут быть проблемы с этим? Мы же не можем содержать тренера без контракта. Документ был готов, он был на собрании, затем отправился прямо на Мальту. Я подписал его контракт, и он мог забрать его из офиса в любой момент. Вы думаете, он начал бы работу с командой без контракта? Как вообще можно говорить о контракте, когда ты выпускаешь на поле не готовых футболистов. В последние дни он начал вести себя довольно неадекватно. Даже футболисты жаловались на него. Футболистам не нравилось, что он не дает им играть в футбол, а требует сидеть в обороне.

Эта ситуация не могла нас устраивать. В конце концов вся футбольная общественность страны была в шоке от такой игры и результата. Наш футбол разве на том уровне, чтобы пропускать от "Бальцана" четыре мяча?", - заявил Ахундов Azerisport.com.

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В первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы "Кешлы" под руководством Максимова проиграл мальтийскому "Бальцану" (1:4).

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