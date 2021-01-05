Украинского олимпийского чемпиона Верняева временно отстранили от соревнований

Олег Верняев пока не может принимать участие в соревнованиях. Фото: Reuters

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) не раскрывает подробности отстранения украинского спортсмена, сообщает NBC.

В FIG заявив, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая сейчас еще продолжается". Пока никаких комментарии организация давать не будет.

Ранее Верняев не поехал на чемпионат Европы. Тренер сборной сказал, что причины этого - микротравмы.

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Олег Верняев - украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира по спортивной гимнастике. Участник Олимпийских игр 2012.