Украинского нападающего вызвали в сборную Германии

Эрик Шуранов отказался играть за Украину. Фото: Bild

Украинский нападающий немецкого "Нюрнберга" Эрик Шуранов получил вызов в сборную Германии U-21.

19-летний игрок вошел в список из 21 футболиста, которые будут готовиться к матчам квалификации молодежного чемпионата Европы-2023.

2 сентября Германия сыграет против Сан-Марино, 7-го – с Латвией.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года ФИФА уведомила Украинскую ассоциацию футбола, что Шуранов будет выступать за Германию.

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Эрик Шуранов сыграл 5 матчей за сборные Украины U-17 и U-18, в которых забил 5 мячей. Родители Шуранова давно живут в Германии. В этой стране он провел все свое детство и юность.