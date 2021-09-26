Украинского форварда признали лучшим игроком матча

Роман Яремчук вышел на второе место в списке бомбардиров. Фото: Global Look Press

В матче седьмого тура чемпионата Португалии 25-летний украинский форвард Роман Яремчук забил два мяча в ворота "Витории Гимарайнш" и помог "Бенфике" одержать седьмую победу в семи матчах.

По итогам поединка Яремчука признали лучшим игроком матча.

После семи туров в активе "Бенфики" максимальное количество очков – 21. "Порту" отстает от лидера на четыре пункта.

Яремчука забил четыре гола в пяти играх чемпионата и делит второе место в списке лучших снайперов с еще четырьмя футболистами. Лидирует в бомбардирской гонке Луис Диас из "Порту". На его счету пять мячей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук сделал дубль в чемпионате Португалии

В следующем туре чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграет с "Портимоненси". Поединок состоится 3 октября. Перед этим клуб Яремчука сразится с "Барселоной" в Лиге чемпионов.