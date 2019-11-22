Украинский защитник "Зари" близок к переходу в российский клуб

Дмитрий Литвин находится в поиске новой команды. Фото: из открытых источников

Украинский защитник "Зари" Дмитрий Литвин близок к продолжению карьеры в чемпионате России. Украинцем интересуются подмосковные "Химки".

На данный момент 23-летний Литвин находится на просмотре в российском клубе. "Заря" даже не заявила игрока на текущий сезон, сообщает "24 канал"

Литвин перебрался в "Зарю" в январе 2018 года. До этого украинец выступал в Португалии за "Авеш", "Фаре", "Реал Келуш" и вторую команду "Бенфики".

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Дмитрий Литвин сыграл за "Зарю" 8 матчей. "Химки" находятся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, за них выступает украинец Артем Полярус, ранее игравший за "Александрию".