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четверг, 29 августа 2019 14:21

Украинский защитник может перейти в "Барселону"

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Украинский защитник может перейти в &quot;Барселону&quot;
Василий Кравец заинтересовал вторую команду "Барселоны"

Защитник испанского "Леганеса" и сборной Украины Василий Кравец может перейти в "Барселону". Но будет выступать за резервную команду "сине-гранатовых".

Кравец может перейти в "Барселону Б" на правах аренды. Впоследствии команда будет иметь право выкупить его контракт за 4 миллиона евро, пишет "Periodista de Leganes".

Сам игрок перешел в "Леганес" с "Луго" за 2 миллиона евро прошлой зимой. Однако он так и не сумел стать игроком основы. Украинец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов и Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне.

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Интерес в аренде Кравца проявляли и другие испанские клубы, среди них "Малага" и "Жирона", а также "Альбасете", за который выступает другой украинец Роман Зозуля.

https://24tv.ua
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